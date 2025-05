Pokémon Karmesin & Purpur knacken Meilenstein für die Ewigkeit – die neuen Topseller der Switch

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts hat Nintendo wie in jedem Quartal eine aktualisierte Liste der „Switch“-Topseller veröffentlicht. Und diesmal ändert sich sogar etwas an der Reihenfolge innerhalb dieser doch über die Jahre recht festgefahrenen Liste.

Mario Kart 8 Deluxe, das mit Mario Kart World in wenigen Wochen einen Nachfolger erhält, führt die Liste uneinholbar mit 68,20 Millionen Einheiten an. Auf den Rängen tauschen Pokémon Schwert und Schild sowie Pokémon Karmesin und Purpur die Plätze. Die kontroversen „Karmesin und Purpur“-Games haben es also geschafft und ihre Vorgänger denkbar knapp überholt, noch bevor die Switch 2 erscheint.

Bei 26,79 Millionen Einheiten stehen „Karmesin und Purpur“, während „Schwert und Schild“ auf weltweit 26,72 Millionen kommen. Damit ist „Karmesin und Purpur“ jetzt offiziell auf den zweiten Platz der Pokémon-Reihe vorgerückt. Nur Rot, Blau und Grün (über 31 Millionen) haben sich besser verkauft.

Es ist ein echter Meilenstein. Dass noch einmal eine Generation in die Nähe der ersten Generation kommt, scheint unwahrscheinlich. Dass ein Pokémon-Spiel auf der neuen Switch 2 den Rekord von „Karmesin und Purpur“ knackt, ist natürlich denkbar, aber in weiter Ferne. Dazu muss die Switch 2 erst einmal eine Reichweite haben, welche die alte Switch hatte. Auch denkbar, dazu muss die nächsten Jahre eben auch alles passen. So oder so: „Karmesin und Purpur“ haben sich in der Pokémon-Geschichte ihren Platz verdient.

Nintendo gab darüber hinaus eine Liste weiterer Zahlen bekannt. Zelda: Echoes of Wisdom hat die vier Millionen geknackt. Und erste Zahlen gibt es zu Donkey Kong Country Returns HD, welches sich weltweit 1,27 Millionen Mal verkauft hat. Nachfolgend zunächst die Top 10.

Die aktuelle Top 10:

Mario Kart 8 Deluxe – 68,20 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 47,82 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 36,24 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 32,81 Millionen Super Mario Odyssey – 29,28 Millionen Pokémon Karmesin & Purpur – 26,79 Millionen Pokémon Schwert & Schild – 26,72 Millionen Zelda: Tears of the Kingdom – 21,73 Millionen Super Mario Party – 21,16 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,25 Millionen

Weitere Zahlen:

Nintendo Switch Sports – 16,27 Millionen

Mario Party Superstars – 14 Millionen

Super Mario Party Jamboree – 7,48 Millionen

Zelda: Echoes of Wisdom – 4,09 Millionen

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (2024) – 2,10 Millionen

Mario & Luigi: Brothership – 1,97 Millionen

Luigi’s Mansion 2 HD – 1,88 Millionen

Donkey Kong Country Returns HD – 1,27 Millionen (neu)

via Gematsu, Nintendo, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak