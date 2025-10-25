Ein neues Wario-Spiel soll im Anmarsch sein, aber es ist vielleicht nicht das, was ihr hofft

Wario könnte bald sein Comeback feiern. Das behauptet jedenfalls der vermeintliche „Leaker“ Nash Weedle. Wario sei auf dem Weg zur Switch 2, so Nash Weedle bei Twitter. Fans würden zwar ein Plattform-Spiel erwarten – oder vielmehr darauf hoffen – aber die Zeichen würden wohl auf einem neuen WarioWare-Spiel stehen.

Den einzigen Hinweis, den Nash Weedle habe: Das Spiel würde die Kamera der Switch 2 nutzen. Das letzte WarioWare-Abenteuer erschien mit „Move It!“ im November 2023 für Nintendo Switch. Zwei Jahre zuvor erschien „Get It Together!“ ebenfalls für die Switch.

Nash Weedle hat eine gemischte Erfolgsbilanz. Er sagte Switch-Versionen von No Man’s Sky und Elden Ring voraus, was jeweils eintraf. Auch eine erweiterte Edition zu Pikmin 4 sollte es laut Nash Weedle geben, letztlich wurde es immerhin ein unerwartetes Inhaltsupdate.

An anderen Vorhersagen, wie beispielsweise Star Fox Zero für die neue Nintendo-Konsole, muss sich Nash Weedle aber weiterhin messen lassen. Ein Wario-Spiel ist übrigens kürzlich erst für die Switch erschienen. Oder sagen wir mal, ein Spiel mit Wario. Mario & Wario ist dabei erstmals außerhalb Japans verfügbar.

Bildmaterial: WarioWare: Move It!, Nintendo