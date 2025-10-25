Magic the Gathering: Nächste Kollaboration widmet sich den großen Sony-Marken

Das „Final Fantasy“-Set von Magic the Gathering hat sich in der über 30-jährigen Geschichte des Sammelkartenspiels zweifellos als eines der beliebtesten Sets erwiesen. Die Veröffentlichung der Kollaboration wurde von großem Enthusiasmus begleitet und resultierte bereits im Vorfeld in diversen gebrochenen Rekorden.

Nur verständlich also, dass nun auch Sony mit gleich mehreren hauseigenen Marken ein Stück vom Kuchen beansprucht. Zum 27. Oktober soll eine Kollaboration an den Start gehen, die gleich sieben einzigartige Secret-Lair-Drops umfasst.

Diese bauen auf den großen First-Party-Marken der PlayStation Studios. Konkret dürft Ihr Euch über Karten aus The Last of Us, God of War, Horizon, Uncharted sowie Ghost of Tsushima und Ghost of Yōtei freuen. „Jede Karte aus jedem Secret Lair-Pack wartet mit ikonischen Charakteren, bekannten Schauplätzen und Objekten auf, die im Stile der Magic: The Gathering-Karten neu interpretiert wurden“, kommentiert Grace Chen, Vice President, Network Advertising, Loyalty and Licensed Merchandise.

Ein entsprechender PlayStation-Blogeintrag liefert die Details zu den einzelnen Karten samt Kommentare zur Kollaboration der jeweiligen Studios. Über die Secret-Lair-Subpage der Magic-Webseite könnt Ihr euch bereits für Benachrichtungen zum Start der Aktion vormerken lassen.

Eindrücke aus der Kollaboration

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Magic the Gathering, Wizards of the Coast, Sony PlayStation