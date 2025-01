Eines der inzwischen beliebtesten Survival-Games soll für den Switch-Nachfolger erscheinen

Das Weltraum- und Survival-Spiel No Man’s Sky könnte aktuellen Gerüchten zufolge eine native Portierung für den Nachfolger der Nintendo Switch erhalten. Das deutet der bekannten Gaming-Insider Nash Weedle an.

Eine offizielle Bestätigung von Entwickler Hello Games gibt es bisher jedoch nicht, ebenso wenig wie Details zu einem möglichen Erscheinungstermin. No Man’s Sky wurde ursprünglich mit, sagen wir mal, gemischter Resonanz veröffentlicht. Das lag vor allem daran, dass versprochene Inhalte nicht mitgeliefert wurden.

Über all die Jahre hat sich das Spiel jedoch zu einem der beliebtesten Vertreter seines Genres entwickelt. Mit regelmäßigen kostenlosen Updates, großen Erweiterungen und (inzwischen) einem Multiplayer-Modus konnte sich das Spiel bei Fans von Survival- und Exploration-Games einen positiven Ruf erarbeiten.

Nach anfänglich vernichtender Kritik auch in den Steam-Bewertungen feierte Schöpfer Sean Murray erst im November 2024 die große Wende: Im Durchschnitt sind die Reviews jetzt „sehr positiv“ bei Steam. „Holy shit Leute, es ist passiert. Ihr glaubt nicht, was uns das bedeutet“, twitterte Sean Murray dazu.

Der „Nintendo Switch 2“ werden selbstredend technische Verbesserungen im Vergleich zur aktuellen Konsole nachgesagt, sodass eine zweite Portierung von No Man’s Sky für eine Nintendo-Konsole durchaus Sinn ergeben könnte, wenn diese davon profitiert. Wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft Hello Games in den letzten Jahren No Man’s Sky verfeinert hat, scheint es nicht abwegig, dass man diese Errungenschaften auch noch auf die neue „Switch 2“ zu transportieren will.

Trotzdem kümmert man sich bei Hello Games inzwischen auch schon um das Nachfolgeprojekt – und das ist, anders als die obigen Gerüchte, offiziell. Schon bei The Game Awards 2023 kündigte man Light No Fire – ein Spiel über Abenteuer, das Bauen, Überleben und gemeinsame Erkunden in einer offenen Welt auf der Erde.

