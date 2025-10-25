Palworld Mobile kommt und es soll kein typisches Mobile-Game werden

Es gibt Lebenszeichen von Palworld Mobile: Bereits 2024 wurde das Spiel angekündigt, jetzt wird es bald Neuigkeiten zur mobilen Version geben. Fans warten bereits auf den 13. November, denn Krafton wird auf der kommenden G-STAR 2025 in Südkorea vom 13. bis 16. November erstmals Gameplay-Szenen des Spiels zeigen.​

Allzu viel ist über den Mobile-Ableger zu Palworld nicht bekannt. Das Gameplay soll auf das Smartphone angepasst sein, aber es soll nicht dem Live-Service-Modell folgen, wie es bei vielen Moblie-Games der Fall ist. Die Kernelemente des Gameplays der Konsolen- und PC-Versionen soll erhalten bleiben.​

Ein interessantes Detail: Palworld Mobile wird von den PUBG Studio entwickelt, einem Studio von Krafton. Krafton hat die Lizenz vom ursprünglichen Entwickler Pocketpair erhalten, der die IP von Palworld besitzt. Hinter der Mobile-Version steht also ein Studio mit viel Erfahrung im Mobile-Bereich.

Neben Palworld Mobile sind auch weitere Palworld-Ableger angekündigt. Palworld: Palfarm ist ein gemütliches Life-Simulationsspiel mit Kreaturensammel-Mechaniken, das allerdings noch kein Veröffentlichungsdatum hat. Ebenso weiterhin in Entwicklung ist die Dating-Sim Palworld ~ More Than Just Pals~.

