Square Enix hat angerichtet: RPG-Fans speisen üppig mit der Switch 2

Ihr habt jetzt endlich die neue Switch 2, aber wisst gar nicht, was ihr eigentlich spielen sollt? Macht euch keine Sorgen. In den letzten Wochen und Monaten hat Square Enix eine ganze Reihe von Spielen angekündigt und veröffentlicht, die eure Switch 2 auslasten sollen. In einem Blogbeitrag erinnert man daran.

Dragon Quest III HD-2D Remake ist bereits auf der Switch 2 spielbar und die im November folgenden Teile I & II bekommen ebenfalls eine Frischzellenkur in Form der beliebten „HD-2D“-Optik, sodass die wohlbekannten Sprites durch eine aufwändige Landschaft wandern können. Die Remakes erlauben es euch, mit scharfer Grafik und einer hohen Framerate visuell alles herauszuholen, was geht.

Und was wäre Square Enix ohne Final Fantasy? Ihr könnt mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles schon bald erneut in das Königreich Ivalice eintauchen. Mit einem umfassenden Jobsystem und den damit einhergehenden Fähigkeiten könnt ihr mit immer neuen Strategien das Schlachtfeld ab dem 30. Oktober erobern.

Und der nächste Streich folgt sogleich – am 4. Dezember kommt Octopath Traveler 0 mit ein paar frischen Neuerungen zum bekannten System um die Ecke. Ihr könnt mit einem selbst erstellen Protagonisten Rache an den Zerstörern eurer Heimatstadt üben und diese auch wieder aufbauen. Wenn ihr neugierig seid, könnt ihr das epische Spiel jetzt schon bei Amazon* vorbestellen.

Upgrade zu Romancing SaGa 2 kostet extra

Mit Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven erhielt ein Square-Enix-RPG kürzlich ein aufwändiges „Switch 2“-Upgrade, das allerdings auch bisherige Käufer der Switch-Version noch einmal an die Kasse bittet.

Und das war noch nicht alles: Das zum Launch der Switch 2 veröffentlichte Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, das kommende Final Fantasy VII Remake und auch Adventures of Elliot: The Millenium Tales sollen dafür sorgen, dass ihr eure Augen für die nächste Zeit nicht mehr vom kleinen Bildschirm abwenden müsst. So lässt sich der Rest des Jahres noch gemütlich verbringen.

Nach Firmware-Updates sind auch die Final Fantasy Pixel Remaster und Harvestella einwandfrei auf der Switch 2 spielbar. Diese Spiele standen bis dahin auf der Liste der Games, die Kompatibilitätsprobleme haben. Fantasian Neo Dimension, Tactics Ogre: Reborn, Triangle Strategy oder Live A Live waren zuvor schon gut spielbar.

Welches der Square-Enix-Spiele steht definitiv auf eurer Einkaufsliste? Oder vermisst ihr einen Square Enix Klassiker, der noch nicht auf die Switch 2 gesprungen ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Bildmaterial: Octopath Traveler 0, Square Enix, DokiDoki Groove Works