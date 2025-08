„Eine ganze Generationen geprägt“ – Neuauflage von Final Fantasy Tactics zeigt Story-Trailer

Während des Partner Showcase von Nintendo hat Square Enix einen neuen Trailer zu Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles veröffentlicht. Nachdem zuletzt die Neuerungen der Neuauflage im Fokus standen, geht es jetzt ganz klassisch um die Story.

„Hier tauchen SpielerInnen in eine Geschichte über Ehrgeiz, Verrat und Ehre ein, die eine ganze Generation geprägt hat“, führt Square Enix ein. „Der Trailer gibt einen Einblick in die zeitlose Erzählung zweier Kindheitsfreunde, die sich auf gegenüberliegenden Seiten eines sich anbahnenden Krieges im Königreich Ivalice wiederfinden – einer mittelalterlichen Welt voller politischer Konflikte.“

Am 30. September könnt ihr in besagte Story eintauchen, wenn Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheint. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

Der kürzlich ebenfalls angekündigte Final Fantasy Tactics Best Selection – Vinyl Soundtrack enthält 15 ausgewählte Stücke aus dem originalen Soundtrack des Spiels und kann ab sofort auch in Deutschland bei Black Screen Records* vorbestellt werden.

Der Story-Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix