Square Enix bittet für das „Switch 2“-Upgrade von Romancing SaGa 2 zur Kasse

Square Enix hat seinen Weg bezüglich „Switch 2“-Upgrades noch nicht so richtig gefunden. Während Dragon Quest I & II HD-2D Remake auf ein Upgrade verzichten muss, hat Dragon Quest III HD-2D ein eben solches gerade gestern erhalten, und das sogar kostenlos. Im Falle von Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sieht es wieder anders aus.

Square Enix kündigte gestern beim Partner Showcase von Nintendo eine neue „Switch 2“-Version von Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven an, die sogleich verfügbar ist. Schnellere Ladezeiten, verbesserte Grafik und ein flüssigeres Erlebnis stehen für „Switch 2“-Besitzer auf der Habenseite.

Wenn ihr die alte Switch-Version habt und euch jetzt die Hände reibt: Einfach einstecken und profitieren ist nicht drin. Für ein „Switch 2“-Upgrade bittet Square Enix mit 9,99 Euro im Nintendo eShop zur Kasse, wenngleich die Neuerungen „nur“ technischer Natur sind.

Das ist bei Dragon Quest III HD-2D Remake allerdings auch so. Dort weist ein FAQ aus, dass das Update die Grafik verbessert und Fans per Option entweder Grafik oder Framerate bevorzugen können. Ob euch die optischen Verbesserungen von Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven die 9,99 Euro wert sind, könnt ihr mit dem folgenden Trailer beurteilen.

Das Spiel selbst lohnt jedenfalls: ein fantastisches Remake, urteilten wir zur Veröffentlichung. Zusätzlich ist übrigens Patch 1.10 erschienen, der weitere Neuerungen und Verbesserungen für alle mit sich bringt. Details dazu entnehmt ihr ebenfalls dem Trailer.

„In Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven begeben sich SpielerInnen in ein Generationen-übergreifendes Abenteuer, um ihr Reich zu schützen und zu erweitern. Durch das Freiform-Szenariosystem, für das die SaGa-Reihe bekannt ist, beeinflussen sie den Verlauf der Geschichte und damit auch, welche nachfolgende Generation den Thron erbt“, führt Square Enix ein. Das Remake ist darüber hinaus auch für PCs und PlayStation verfügbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, Square Enix, Xeen