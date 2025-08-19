Shenmue lebt: ININ Games haucht der Reihe einmal mehr neues Leben ein

Nach einer aufsehenerregenden Ankündigung und einer noch rasanteren Kickstarter-Kampagne ist Shenmue III im Jahre 2019 erschienen. Eine Fortsetzung hielten die meisten Shenmue-Fans damals für undenkbar, doch es kam anders. Seitdem liegt die Serie allerdings wieder brach.

Dass sich das wieder ändern würde, galt als sicher. Im Dezember gab ININ Games bekannt, dass man sich die Veröffentlichungsrechte an Shenmue III von Deep Silver hat übertragen lassen. Ohne konkrete Pläne ist das natürlich keine gute Investition. Doch die gab es natürlich und nun stellte ININ Games sie vor.

Gemeinsam mit Serienschöpfer Yu Suzuki hat der Publisher Shenmue III Enhanced angekündigt, eine überarbeitete Fassung des Abenteuers um Ryo Hazuki. Im Rahmen der Gamescom wird es erste Einblicke geben.

Switch und, oder Switch 2?

Die neue Edition soll den Wurzeln treu bleiben, jedoch auch zahlreiche moderne Verbesserungen bieten. Dazu gehören eine überarbeitete Grafik, Performance-Optimierungen und verschiedene Quality-of-Life-Anpassungen. Shenmue III Enhanced erscheint für PlayStation 5, PCs via Steam und Epic Games Store sowie erstmals auch für Xbox Series und Nintendo, wobei die Plattform hier nicht konkretisiert wurde.

Zu den angekündigten Neuerungen zählen weiterhin überarbeitete Texturen, detailliertere Umgebungen und Charaktere, schnellere Ladezeiten und ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis. Unterstützt werden zudem DLSS und FSR auf kompatiblen Plattformen. Eine höhere NPC-Dichte soll besonders in Niaowu für mehr Atmosphäre sorgen. Ein klassischer Kameramodus, der sich an Shenmue I & II orientiert, soll eine Alternative zur modernen Ansicht bieten.

Puristen dürfen darauf bauen, sämtliche Optimierungen und Neuerungen auch ein- und auszuschalten. Beispielsweise die Anpassungen am Stamina-System oder reduzierte Geldbarrieren und andere Vereinfachungen. PS4- und PC-Käufern soll ein Upgrade-Pfad eröffnet werden, den ININ Games ebenfalls noch konkretisieren muss.

Bildmaterial: Shenmue III, ININ Games, Ys NET