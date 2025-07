Ein „Square Enix“-RPG und über 20 weitere Switch-Games sind jetzt mit Switch 2 kompatibel

Ihr erinnert euch: Mit der Vorstellung der „Switch 2“ veröffentlichte Nintendo auch eine Liste von Spielen, bei denen es damals (und teilweise bis heute) Probleme mit der Kompatibilität gab. Mit dabei waren einige durchaus namhafte Spiele wie Final Fantasy aus der „Pixel Remaster“-Sammlung.

Die grundsätzlich abwärtskompatible Switch 2 hatte neben den offensichtlichen Ausreißern wie Nintendo Labo oder Ring Fit Adventure auch noch Probleme mit anderen Spielen. Nintendo arbeitet seitdem daran.

Mit dem aktuellen Firmware-Update 20.2.0 vom 15. Juli 2025 hat Nintendo jetzt erneut einige Probleme mit der Abwärtskompatibilität behoben und neue Spiele spielbar gemacht. Nun ist bekannt, welche Spiele das sind. Einige Publisher wie PQube (mit Chronicles of the Wolf) weisen auf die neue Kompatibilität sogar per eigener Pressemeldung hin.

Die bekanntesten betroffenen Spiele sind außerdem Portal 2, Crypt of the NecroDancer und Endless Ocean Luminous. Auch Harvestella* von Square Enix ist dabei, das sich bis dahin zwar starten ließ, aber Probleme im Spielverlauf hatte. Es folgt die vollständige Liste der „Nintendo Switch“-Spiele, die mit dem neuen Firmware-Update kompatibel geworden sind.

Jetzt auf Switch 2 spielbar:

Chronicles of the Wolf

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition

D.C.4 Da Capo 4 Fortunate Departures

Dragon’s Lair Trilogy

Endless Ocean Luminous

Genso Rogoku no Kaleidoscope

Gunbird 2

Harvestella

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World – Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers Plus

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo Noroi no Ibutsu to Madoishi Bokensha-tachi

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Manticore: Galaxy on Fire

Nekopara Vol.1

Nekopara Vol.2

Northgard

Portal 2

Redemption Reapers

Sakuna: Of Rice and Ruin

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited

SEGA Ages G-Loc Air Battle

SEGA Ages Virtua Racing

Sky: Children of the Light

ToHeart

Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku

Warp Shift

Weiterhin Probleme auf der Switch2 bereiten unter anderem Batman: Arkham Knight, Darkstar One und Welcome to Empyreum. Nintendo arbeitet an Updates, um diese noch offenen Kompatibilitätsprobleme zu beheben.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Harvestella, Square Enix, Live Wire