Square Enix enthüllt mit The Adventures of Elliot ein brandneues HD-2D-Abenteuer

Neben Capcom hatte auch Square Enix eine nette Überraschung für die Partner Direct aufgehoben. Man kündigte The Adventures of Elliot: The Millennium Tales an. Das brandneue Spiel erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series und PCs. Eine Demo zu dem HD-2D-Abenteuer wird ab heute exklusiv für Switch 2 verfügbar sein.

Das Action-RPG verschlägt euch nach Philabieldia, einem Kontinent, der von Bestlingen überrannt wird. Das Königreich Huther wird allein von einem Schutzzauber bewahrt, es ist die letzte Bastion der Menschheit.

In den eines Tages entdeckten Ruinen abseits der Schlossmauern beginnt eine Geschichte, in der ihr in die Rolle von Abenteurer Elliot schlüpft. Stets an seiner Seite ist die Fee namens Faie, die uns auch im Kampf unterstützt.

Gemeinsam durchreisen Elliot und Faie die weite Welt außerhalb des Königreichs, dabei stehen verschiedene Waffen wie Schwerter, Bögen, die Kettensicheln und mehr zur Verfügung. Sieben Waffentypen gibt es insgesamt, die sich spielerisch deutlich voneinander unterscheiden. Mit Maginite könnt ihr die Waffen weiter stärken und ihnen zusätzliche Eigenschaften verleihen.

Faie hilft euch im Kampf und kann Items aufheben. Ihr könnt beide Charaktere einzeln steuern, was offensichtlich ggf. bei Rätseln notwendig sein wird. Auch ein Zwei-Spieler-Modus steht hier zur Verfügung. Eure gemeinsame Reise soll das namensgebende Jahrtausend überdauern.

Entwickelt wird das Spiel wenig überraschend von Team Asano, den Machern hinter Octopath Traveler, Bravely Default und Triangle Strategy. „Ich freue mich sehr, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ankündigen zu dürfen, das erste Action-Rollenspiel der HD-2D-Reihe. Es zeichnet sich durch ein einfaches und leicht verständliches Gameplay aus und bietet dennoch ein äußerst befriedigendes und herausforderndes Spielerlebnis“, verspricht Tomoya Asano.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix