Octopath Traveler 0 ist inspiriert von einem Gacha-Game, aber ihr müsst keine Angst haben

Octopath Traveler 0 war eines der Highlights der Nintendo Direct am letzten Donnerstag. Einigen aufmerksamen Fans der Marke dürften dabei manche Inhalte bekannt vorgekommen sein. Denn trotz des neuen Namens, ist es unübersehbar, dass der neue Titel stark vom Mobile-Game Octopath Traveler: Champions of the Continent aus dem Jahr 2022 inspiriert ist.

Jedoch gibt es auch mehr als genügend Änderungen, um ein Vollpreisspiel für die Konsolen zu rechtfertigen. Im Square Enix Blog räumt man die Zusammenhänge ein, erläutert aber auch, dass es neue Story-Elemente, ein neues Skript und neue Spiel-Features bietet.

Kotaku fragte trotzdem bei Square Enix nach, wie stark sich der neue Titel am Mobile-Game orientiert und ob Octopath Traveler 0 auch Gacha-Mechaniken übernimmt. Über 30 rekrutierbare Charaktere lassen da vielleicht Böses erahnen? Die Antwort ist dabei ein aber klares Nein.

Die Geschichte von Champions of the Continent wird im neuen Titel neu interpretiert und restrukturiert. „Octopath Traveler 0 restrukturiert die Geschichte von Champions of the Continent mit neuen Ansätzen, ist aber ein neuer Hauptteil der Serie – ohne Gacha oder andere typische Mobile-Game-Mechaniken“, heißt es in der Stellungnahme. „Die Spielmechaniken erlauben es, auf verschiedene Weise Verbündete während der Geschichte und der Reise zu begegnen.“

Es sieht also so aus, als ob Octopath Traveler 0 zwar Teile der „Champions of the Continent“-Geschichte übernimmt. In Sachen Monetarisierung und Kampfsystem entfernt es sich aber deutlich von der „Vorlage“. Octopath Traveler 0 erscheint am 4. Dezember für PCs, PlayStation, die Switch-Familie und Xbox.

Bildmaterial: Octopath Traveler 0, Square Enix, DokiDoki Groove Works