Dino Crisis: Capcom füttert Fan-Hoffnungen erneut mit neuem Merchandise

Dino Crisis spielt bekanntlich ganz oben mit, wenn es um ikonische Capcom-Marken geht, von denen sich Fans ein neues Lebenszeichen erhoffen. Auch in entsprechenden Umfragen schneidet die Marke regelmäßig gut ab. Erst im März registrierte Capcom die Marke erneut und fütterte so zuverlässig die Hoffnung der Fans auf ein Comeback.

Bei der jüngsten Ankündigung rund um die beliebte Survival-Horror-Marke handelt es sich zwar nicht um die Vorstellung eines neuen Spiels oder einer Neuauflage, Fans spitzen aber trotzdem die Ohren.

Capcom hat kürzlich neues Merchandise zur Marke über seinen japanischen Online-Shop angekündigt. Zu den vorgestellten Artikeln zählen Hoodies, Acryl-Aufsteller, charmante Pixel-Schlüsselanhänger und weiteres. Ob das Merchandise auch seinen Weg in den Westen findet, bleibt abzuwarten.

Das erste Dino Crisis erschien 1999 in Japan für die PlayStation. Schöpfer Shinji Mikami nutzte seine Resident-Evil-Expertise, um den Titel mit diversen Elementen des Survival-Horror-Pioniers anzureichern; mit schnellen und wilden Dinosauriern als Alleinstellungsmerkmal, vermarktete Capcom den Titel aber als Action-Horror-Spiel.

Dass das Interesse an der Marke ungebrochen ist, zeigte sich auch bei der großen Capcom Super Elections-Umfrage im vergangenen Jahr. Mit über 254.000 TeilnehmerInnen weltweit wurde abgefragt, welche Serien am dringendsten eine Fortsetzung oder ein neues Spiel verdient hätten. Dino Crisis führte diese Liste mit großem Abstand an und erhielt mehr als 80.000 Stimmen, was 31,8 Prozent aller Antworten entsprach.

In den nächsten Monaten sollte man vermutlich weniger mit einer großen Videospiel-Fortführung der Marke rechnen. Immerhin ist das kommende Jahr bereits mit diversen potenziellen Capcom-Hits geschmückt. Onimusha: Way of the Sword, PRAGMATA, Resident Evil Requiem und Monster Hunter Stories 3 erscheinen allesamt 2026.

