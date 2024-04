Dino Crisis bis Mega Man: Umfrage enthüllt, welche Capcom-Marken ihr am liebsten wiedersehen wollt

Nachdem Dragon’s Dogma II erschienen ist, freuen sich die Fans auf die nächsten Spiele des Unternehmens, wie Monster Hunter Wilds und Pragmata. Eine kürzliche Fan-Umfrage von Capcom enthüllt jedoch einige der Franchises, die Fans des Unternehmens am liebsten (wieder)sehen möchten.

Dino Crisis, Ace Attorney und mehr

Um das Interesse an den Wünschen seiner Fans zu messen, hat Capcom via Capcom Town eine „Super Election“-Umfrage durchgeführt, bei der bisher über 200.000 Stimmen erfasst wurden.

Capcom hat kürzlich im Kommentarbereich der Umfrage eine Liste mit einigen der am häufigsten verwendeten Wörter veröffentlicht und dabei einige der Spiele und Franchises enthüllt, die Fans am meisten sehen möchten. Es überrascht sicher nicht, dass die beliebtesten Spiele, die in der Umfrage genannt wurden, Dino Crisis, Ace Attorney, Mega Man und Resident Evil sind. Eine andere beliebte Vokabel war: „Remake“.

Es bleibt abzuwarten, was als Nächstes für Ace Attorney oder Mega Man geplant ist, aber Gerüchten zufolge befinden sich der nächste Hauptableger und ein neues Remake der „Resident Evil“-Serie bereits in der Entwicklung.

Andere in der Umfrage häufig verwendete Wörter, die nicht ganz so häufig erwähnt wurden wie die vier zuvor genannten Spiele, sind: Code Veronica, Okami, Outbreak, Onimusha, Street Fighter, Monster Hunter, Dark Stalkers, Dead Rising und Devil May Cry. Übrigens: Erst kürzlich erkundigte sich Capcom, welche Klassiker Fans neu aufgelegt sehen wollen.

via GameRant, Bildmaterial: Dino Crisis 2, Capcom via Mobygames