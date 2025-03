Es gibt begründete Hoffnung auf ein Comeback von Dino Crisis

Capcom hat in Japan die Marke Dino Crisis erneut registriert und damit die Hoffnungen auf eine Rückkehr der beliebten Survival-Horror-Reihe neu entfacht. Das Trademark wurde am 4. März eingetragen und nun öffentlich gemacht, was darauf hindeuten könnte, dass Capcom Pläne für die Serie hat.

Die „Dino Crisis“-Reihe begann 1999 und zählt heute zu den meistgewünschten Comebacks der Videospielwelt. Seit Dino Crisis 3 im Jahr 2003 gab es jedoch keinen neuen Teil, und die Hoffnungen der Fans wurden in den letzten Jahren immer wieder enttäuscht.

Besonders schmerzhaft erinnert sich Dino-Crisis-Fans an die Enthüllung von Exoprimal im Jahr 2022, das zunächst wie ein neues Dino Crisis wirkte, sich dann aber „nur“ als Multiplayer-Shooter mit Dinosauriern entpuppte.

Dass das Interesse an der Marke ungebrochen ist, zeigte sich auch bei der großen Capcom Super Elections-Umfrage im vergangenen Jahr. Mit über 254.000 TeilnehmerInnen weltweit wurde abgefragt, welche Serien am dringendsten eine Fortsetzung oder ein neues Spiel verdient hätten. Dino Crisis führte diese Liste mit großem Abstand an und erhielt mehr als 80.000 Stimmen, was 31,8 Prozent aller Antworten entsprach. Mega Man folgte auf Platz zwei mit 24,9 Prozent. Capcom hatte im Dezember dann mitgeteilt, nach Onimusha und Okami „weitere frühere Marken“ wiederbeleben zu wollen.

Fans haben in den letzten Jahren kaum neue Inhalte zur Serie erhalten. Im vergangenen Jahr wurde immerhin der erste Teil von Dino Crisis für PlayStation 5 veröffentlicht – allerdings nur als Teil von PlayStation Plus Premium. Nachdem Fans stinksauer waren, dass man Dino Crisis für PS5 nicht kaufen konnte, landete es einige Zeit später doch noch im Store. Außerdem bemühte sich GOG um die Konservierung der Dino-Crisis-Spiele.

