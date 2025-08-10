Nintendo kündigt neue Mario-App für Switch und Mobile an, begleitet von Merch

Nintendo hat mit „My Mario“ eine neue Produktlinie vorgestellt, die sich speziell an kleine Kinder (und ihre Eltern) richtet. Herzstück ist die kostenlose App Hello, Mario! – sie soll am 26. August für Nintendo Switch und Mobilgeräte verfügbar werden.

Marios Gesicht zum Anfassen …

Die App lässt euch Marios Gesicht ziehen, drehen und verzerren – mit entsprechenden Reaktionen des Klempners. Das Spiel ist bewusst einfach gehalten. Das erinnert außerdem ein bisschen an den Titelbildschirm von Super Mario 64, oder was meint ihr? Ältere Nintendo-Fans sollten keine große spielerische Tiefe erwarten.

Klötze, Bücher, Videos

Neben der App bringt Nintendo am selben Tag auch physische Produkte in Japan an den Start: Neben Holzklötzen mit Mario-Figuren, die auch als amiibo funktionieren sollen, kommt noch ein interaktives Pappbilderbuch, welches auch den Namen „Hello, Mario!“ hat.

Darüber hinaus gibt es etliche Produkte für Kleinkinder wie Strampler, kleine Shirts und sogar kleine Rasseln. Alle Produkte erscheinen zunächst exklusiv in Nintendo Tokyo, Osaka und Kyoto, das Buch auch im japanischen Buchhandel.

Zusammen mit diesen Produkten bring Nintendo auch noch eine Reihe kostenloser Stop-Motion-Videos mit Mario, die online veröffentlicht werden. Ob die Produkte auch in den westlichen Nintendo Stores landen, ist noch offen. Weitere Produkte und Fotos findet ihr direkt bei Nintendo.

