Resident Evil Requiem knackt schon einen ersten eindrucksvollen Meilenstein

Beim Summer Game Fest führte Capcom Fans und Presse hinters Licht. Zuerst zeigte Capcom ein kleines Anniversary-Video zu Resident Evil und Jun Takeuchi vertröstete Fans zum kommenden Resident Evil 9.

Dann war das Spiel doch „one last thing“ – Capcom hat beim Summer Game Fest 2025 das neue Resident Evil Requiem angekündigt. Das erzeugte natürlich ordentlich Buzz, wie man heute so schön sagt. Und so konnte das Spiel schon jetzt einen beeindruckenden Meilenstein erreichen.

Das Ankündigungsvideo wurde allein auf dem offiziellen Kanal fast 3 Millionen Mal angesehen. Und wie Capcom stolz enthüllte, steht Resident Evil Requiem schon wenige Tage nach der Ankündigung auf über einer Million Wunschlisten. Für Entwickler und Publisher ein wichtiger Faktor.

Eine „süchtig machende Angst“ soll Resident Evil Requiem ausmachen, „in dem der Horror das Herzstück des Gameplays“ sein soll. Weitere Details gab es kürzlich beim Capcom Spotlight. Und bei der Gamescom wird „Requiem“ schon spielbar sein! Mit dem 27. Februar 2026 hat Resident Evil Requiem bereits einen konkreten Termin. Es erscheint dann für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom