Phoenixx kündigt Switch-Umsetzung zu Touhou: Scarlet Curiosity an

Publisher Phoenixx und Entwickler Ankake Spa haben eine Switch-Umsetzung von Touhou: Scarlet Curiosity angekündigt. Das Action-RPG im „Touhou Project“-Universum ist erstmals 2016 für PS4 erschienen und erhielt 2018 eine PC-Adaption. Beide Versionen erschienen damals im Westen, so dass man auf gleiches auf bei der Switch-Version hoffen darf.

Die Langeweile der Unsterblichkeit

Die Unsterblichkeit kann langweilig sein. Die 500 Jahre alte und sogenannte „Scarlet Devil“ Remilia Scarlet sucht eine neue Beschäftigung, um der Eintönigkeit zu entfliehen. In der Zeitung erfährt sie von einem mächtigen Monster, das eine Landschaft in Angst und Schrecken versetzt. Schnell begibt sie sich an den besagten Ort, denn diese Aufregung könnte endlich die lang erwartete Veränderung in ihrem Leben sein.

Leider ist sie auf der Suche nach dem Monster nicht nur erfolglos, denn als sie wieder zurückkehrt, ist hier Heim zerstört. Es scheint, als wäre das Ungeheuer hier gewesen. Mit einer neuen Entschlossenheit schwört Remilia Scarlet Rache. Seht unten einen älteren Trailer von XSEED Games.

Der ältere Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Touhou: Scarlet Curiosity, XSEED Games, Marvelous, Phoenixx, Ankake Spa