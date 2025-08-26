Silksong fordert das nächste Opfer: Persona-inspiriertes RPG wird auf November verschoben

Erst zu Beginn der Woche hatten wir darüber berichtet, dass schon zwei Entwickler kurzfristig die Veröffentlichung ihrer Spiele wegen des konkreten Termins von Hollow Knight: Silksong verschoben haben. Sowohl Panik Arcade als auch Aeternum Game Studios machten keinen Hehl daraus, dass man Silksong schlicht aus dem Weg gehen will.

Über Ähnliches hatte man bei Grand Theft Auto VI spekuliert, aber Silksong scheint nicht viel weniger Impact auf die Branche zu haben. Denn jetzt kommt schon das dritte „Opfer“ – das Persona-inspirierte School-Life-RPG Demonschool sollte am 3. September erscheinen, also einen Tag vor Silksong. Aber jetzt zieht man die Notbremse.

Wie Publisher Ysbryd Games und Entwickler Necrosoft Games mitteilen, verschiebt man Demonschool auf den 19. November. Die Marktbedingungen sind auch ohne Silksong „brutal“, so die Nachricht des Publishers. „Noch grausamer ist, dass wir so kurzfristig erfahren haben, dass Hollow Knight: Silksong nur einen Tag nach unserem geplanten Veröffentlichungstermin für Demonschool erscheinen wird“, erklärt man weiter.

Sichtbarkeit sei das Hauptziel für den Publisher und man täte sich keinen Gefallen, in Gewässer zu segeln, die „blutrot“ seien. Man müsse deshalb einen anderen Zeitpunkt wählen, „um Demonschool seinen eigenen Moment zu geben“ – klingt alles ganz schön dramatisch. Ist es wahrscheinlich auch, wenn man mit Videospielen sein Lohn und Brot verdienen will und muss.

Am Zustand des Spiels liegt es nicht, als Beweis kommuniziert man, dass Review-Keys bereits verteilt worden seien. Jetzt möchte man die zusätzliche Zeit trotzdem nutzen, um das Spielerlebnis weiter zu verfeinern. Am 19. November nimmt man dann den zweiten Anlauf. Mehr zu Demonschool lest ihr hier!

Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry