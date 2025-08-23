„Wird alles überschatten“ – gleich zwei Entwickler haben ihre Spiele wegen Silksong verschoben

Viel gesprochen wurde über Grand Theft Auto VI und wann es denn nun erscheint. Für viele Publisher ist das nach wie vor eine wichtige Frage. In der Launchwoche von GTA VI will man sich möglichst nicht platzieren – nachvollziehbar.

Hollow Knight: Silksong hat offenbar einen ähnlichen Effekt. Ein konkretes Spiel wurde jetzt sogar schon verschoben – und der Entwickler begründet es tatsächlich ganz konkret mit der Veröffentlichung von Silksong am 4. September.

Team Cherry hatte in dieser Woche den Termin endlich kommuniziert. Silksong ist außerdem an diesem Wochenende noch bei der Gamescom am Xbox- und Nintendo-Stand anspielbar. Für Entwickler Panik Arcade, Publisher Future Friends Games und CloverPit wirklich ein Problemchen. Man habe sich entschieden, CloverPit auf den 26. September zu verschieben. Zuvor hatte man sich den 3. September als Termin ausgesucht.

Silksong wird „alle Spiele überschatten“

„Einige von euch haben vielleicht schon den Grund für die Verzögerung erraten: Hollow Knight: Silksong“, so das Studio in einer Steam-Mitteilung. „Silksong ist das am meisten erwartete und auf Wunschlisten am häufigsten genannte Spiel auf Steam, und wir glauben, dass die Leute dieses Spiel lieben und es direkt nach der Veröffentlichung spielen werden (wir eingeschlossen).“

Und weiter: „Das bedeutet aber auch, dass es alle Spiele überschatten wird, die um diese Zeit herum erscheinen. Wenn wir also an unserem ursprünglichen Termin festhalten würden, würden wir die Veröffentlichung von CloverPit ziemlich gefährden.“

Man habe alles Herzblut in dieses kleine Roguelite-Horror-Game gesteckt und wolle das Beste daraus machen. Die zusätzliche Zeit nutzt man, um das Spiel weiter zu verbessern. Neben Panik Arcade hat sich auch Aeternum Game Studios für eine Verschiebung von Aeterna Lucis entschieden. Das Side-Scrolling-Adventure sollte noch im September erscheinen, jetzt plant man erst mit 2026.

Danksagung an Team Cherry

„Unser ursprünglicher Plan war, das Spiel im September dieses Jahres zu veröffentlichen, aber nach der Ankündigung von Silksong ist uns klar geworden, dass unser Spiel nicht die Aufmerksamkeit bekommen würde, die es verdient. Mit einem Phänomen dieser Größenordnung zu konkurrieren, wäre nicht nur unfair gegenüber den Anstrengungen unseres Teams, sondern auch gegenüber euch, der Community, die dieses Abenteuer unter den bestmöglichen Bedingungen erleben möchte“, heißt es in einem Statement.

Dazu kommt allerdings auch noch, dass nach wie vor nicht alle Dev-Kits vorliegen, die eine gleichzeitige Veröffentlichung auf allen Plattformen ermöglichen würden. Das Spiel sei aber grundsätzlich fertig, man nutze die zusätzliche Zeit nun für Polishing. Bei Team Cherry bedankt man sich. Dank Team Cherry sei das Metroidvania-Genre lebendiger denn je.

