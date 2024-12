Das war … Kalenderwoche 48/2024

Die Folgen einer Nomination, kulturelle Unterschiede und eine spezielle Neuankündigung haben in dieser Woche für Aufsehen gesorgt. Nach dem Trailer-Rückblick haben wir auch noch ein Review sowie die Neuerscheinungen zum Jahresende für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nachdem die Nominierung von Fantasy VII Rebirth (PS5) zum Spiel das Jahres bei The Game Awards 2024 bekannt wurde, sind die Verkaufszahlen des Spiels in Europa stark gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche betrug die Zunahme satte 268 Prozent. Auch die anderen Nominierten konnten profitieren.

Bei Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Switch, Xbox Series, PC) haben sich kulturelle Unterschiede zwischen Japan und dem Westen gezeigt. Mods scheinen in Japan nämlich eher kritisch gesehen zu werden. Sieht man hier lediglich eine Anpassung an die eigenen Vorlieben oder eher einen Eingriff in die Kreativität der Entwickler?

Es geht gleich mit unterschiedlichen Emotionen weiter. Diese löste die Ankündigung von Light of Motiram (PS5, PC, Mobil) aus. Die Inspiration des Spiels ist nämlich eindeutig bei der Horizon-Reihe von Sony zu finden. Wie nah man sich am Vorbild hält, vermittelt des Weiteren erstes Gameplay-Material. Drei Klassiker feiern zudem im nächsten Jahr ihr Debüt in Europa. Das sind zum einen die beiden Visual Novels Ever 17 – The Out of Infinity (PS4, Switch, PC) und Never 7 – The End of Infinity (PS4, Switch, PC) von Kotaro Uchikoshi und zum anderen das 2D-Kampfspiel AQUAPAZZA: Aquaplus Dream Match (PC).

NetEase hat Project Mugen unter dem neuen Namen Ananta (PS5, PC, Mobil) wieder hervorgekramt. Noch im Dezember könnt ihr zudem an einem Netzwerk-Test zu SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) teilnehmen. Den überarbeiteten Eröffnungsfilm sahen wir zum ersten Teil aus Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Aus Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gab sich Asbel Lhant die Ehre. Das gotische Pixel-Action-RPG Chrono Sword (PC) geht schon nächste Woche in den Early Access. Mit Tod und Schwein zeigte sich neues Gameplay-Material aus Spindle (Switch, PC). Aufhorchen ließ zudem die Meldung von CD Projekt RED, dass Project Polaris, also der Witcher-Nachfolger, nun in voller Produktion ist.

Den Kampf gegen böse Drachen stellt Dragon Sword (PC, Mobil) in den Vordergrund. Ab sofort erhältlich ist der Shoot-’em-up-Klassiker Fantastic Night Dreams Cotton (PS4, Switch). Ganz weihnachtlich zeigt sich Snowman Story, welches pünktlich für die besinnliche Zeit eine Switch-Portierung erhält. Der Early Access von The Rogue Prince of Persia (PC) erhielt vor einigen Tagen ein großes Update. Ebenfalls immer weiter geht es mit Fortnite (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil), konkret in Japan. Mit gleich vier Neuzugängen wurde Nintendo Switch Online versorgt. Außerdem können sich alle Fans von Gnosia auf eine Anime-Umsetzung freuen.

Damit kommen wir schon zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Bei LEGO Horizon Adventures (PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) handelt es sich um ein seichtes Vergnügen, welches im Koop überzeugt. Es fehlt an Abwechslung, allerdings ist die LEGO-Umsetzung gelungen.

Was gibt es noch für Neuerscheinungen im Dezember? Unsere Liste ist saisonbedingt zwar ein wenig kürzer, jedoch gibt es unter anderem Indiana Jones.