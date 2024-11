Zwei klassische Visual Novels des Zero-Escape-Machers finden ihren Weg nach Europa

Spike Chunsoft hat angekündigt, dass zwei klassische Visual Novels von Kotaro Uchikoshi (Zero Escape) erstmals in Europa erscheinen werden. Man kündigte Remaster von Ever 17 – The Out of Infinity und Never 7 – The End of Infinity an.

Die Remaster werden am 6. März 2025 digital für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam verfügbar sein. Zusätzlich wird ein physisches Double Pack angeboten, das beide Spiele zusammen enthält.

Die Infinity-Serie wurde ursprünglich in den frühen 2000er Jahren von KID Co., Ltd. in Japan veröffentlicht. Das Studio war damals bekannt für komplexen Geschichten rund um Zeitloops, Spannung und Mystery. Die Remastered Editions, entwickelt von MAGES., sollen diese Titel in modernem Glanz erstrahlen lassen.

In Ever 17 – The Out of Infinity ist sich der Protagonist Takeshi Kuranari zusammen mit sechs weiteren Personen nach einem Unfall in einem Unterwasser-Themenpark namens LeMU gefangen. 51 Meter unter der Meeresoberfläche versuchen sie, den Geheimnissen des Parks auf den Grund zu gehen und einen Weg nach oben zu finden.

Never 7 – The End of Infinity folgt der Geschichte von Makoto Ishihara, der in einem Albtraum miterlebt, wie ein Mädchen vor seinen Augen stirbt. Als ein Trainingscamp unerwartet zur Katastrophe wird, muss er versuchen, das drohende Unglück bis zum siebten Tag abzuwenden.

Ein Trailer zu Ever 17:

Ein Trailer zu Never 7:

Bildmaterial: Infinity Remaster, Spike Chunsoft, MAGES