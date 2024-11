Mit einem neuen Trailer in Cartoon-Optik feiert SYNDUALITY den offenen Netzwerk-Test

Wie Bandai Namco erst kürzlich bekannt gab, wird SYNDUALITY: Echo of Ada am 24. Januar 2025 für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Bis dahin wird man aber einen weiteren Netzwerk-Test veranstalten, wie man jetzt mitteilte.

Vom 12. bis zum 20. Dezember 2024 wird man einen offenen Netzwerk-Test veranstalten, heißt es von Bandai Namco und Entwickler Game Studio. Diesmal können also alle Interessierten teilnehmen. Vorbesteller erhalten sogar einen 48-stündigen Bonus und dürfen bis zum 22. Dezember spielen.

„Das Sci-Fi-Abenteuer führt Spielende als sogenannte Driver in die Welt von Amasia, in der Menschen mit humanoiden KI-Begleitern zusammenleben. Als Driver gilt es, die wertvollen AO-Kristalle zu sammeln, eine seltene Ressource, die für das Überleben in dieser dystopischen Welt von entscheidender Bedeutung ist“, so die Einleitung.

Euch steht dabei ein KI-Begleiter zur Seite, der als Magus bezeichnet wird. Mit eurem Cradlecoffin-Fahrzeug, welches ihr ebenso wie den Magus individuell anpassen könnt, entschlüsselt ihr die Geheimnisse dieser Welt.

Drei „Ausführungen“ des Spiels werden verfügbar sein – offenbar allesamt digital. Neben der Standardedition zeigt ein Schaubild am Ende des Trailers eine Deluxe Edition und eine Ultimate Edition sowie deren Inhalte. Vorbesteller erhalten – neben dem verlängerten Beta-Zugang im Dezember – sieben Tage eher Zugang zum finalen Spiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Synduality: Echo of Ada, Bandai Namco, Game Studio