Tales of Graces f Remastered stellt euch Protagonist Asbel Lhant im neuen Trailer vor

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Tales of Graces f Remastered veröffentlicht, der diesmal Fokus auf den Hauptcharakter Asbel Lhant legt. Das Video gibt Fans und Interessierten einen Einblick in Asbels Persönlichkeit, seine Motivation und seine Rolle innerhalb der Geschichte.

Tales of Graces f Remastered bietet überarbeitete Grafik und neue Quality-of-Life-Funktionen, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Dazu gehören unter anderem das Ein- und Ausschalten von feindlichen Begegnungen, die Möglichkeit, Dialoge vorzuspulen, und eine vereinfachte Navigation durch die Welt von Ephinea.

Mit einem intuitiven Kampfsystem sollen Fans durch schnelles Reagieren, geschicktes Parieren und präzises Timing beeindruckende Kombos ausführen können. Der Wechsel zwischen verschiedenen Kampfstilen ermöglicht es, Taktiken individuell anzupassen. Mit dem Accel-Mode können Charaktere zudem verstärkt und mächtige Spezialangriffe ausgeführt werden. Neuerungen präsentierte Bandai Namco zuletzt in einem anderen Trailer.

Die Vorbestellphase für Tales of Graces f Remastered läuft bereits. Neben der Standard-Edition steht auch eine Deluxe Edition zur Verfügung. Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern das „Super Adventuring Assistance“-Set, das nützliche Gegenstände für das Abenteuer bereithält. Bei Amazon* findet ihr die Handelsversion für PS4 und Switch.

Tales of Graces f Remastered erscheint am 17. Januar 2025 weltweit. Über alle geplanten Neuerungen könnt ihr euch in diesem Beitrag informieren. Nachfolgend seht ihr den neuen Trailer! Und was kommt nach Graces? Dazu äußerte sich zuletzt Serien-Producer Yuki Ishikawa.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Graces f Remastered, Bandai Namco, TOSE