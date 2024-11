Nintendo füttert den Abo-Service mit Donkey Kong und Segas Antwort auf Donkey Kong

Nintendo füttert den Abo-Service „Nintendo Switch Online“ weiterhin nach Kräften. Das Ziel: Ihr schließt ein Abo ab! Die Perspektive: Ihr behaltet es auch auf dem Switch-Nachfolger.

Kurz nach Donkey Kong Country schob man Donkey Kong Country 2 nach. Für Game-Boy-Spiele braucht ihr kein Erweiterungspaket, sie sind in der normalen Abostufe spielbar. Anders verhält es sich mit den weiteren Neuzugängen.

Mega-Drive-Fans haben eine kleine Durststrecke hinter sich, die jetzt mit drei Sega-Klassikern gestoppt wird. ToeJam & Earl in Panic on Funkotron sowie VectorMan und Wolf of the Battlefield: Mercs sind neu im Service. Ihr benötigt dafür das Erweiterungspaket. Und am besten wohl auch den Mega-Drive-Controller* für Nintendo Switch aus dem My Nintendo Store.



Spannend und passend: VectorMan sollte 1995 Segas Antwort auf Nintendos beliebten SNES-Hit Donkey Kong Country sein. In den USA war VectorMan dann auch ein kommerzieller Erfolg und mit 500.000 Einheiten ein Hit im Weihnachtsgeschäft.

