The Witcher 4: CD Projekt RED gibt Status-Update zum neuen Hauptspiel der Reihe

Bereits im Oktober 2022 gab CD Projekt RED seine Pläne bekannt, parallel an mehreren Witcher- und Cyberpunk-Projekten sowie einer neuen IP zu arbeiten. Dazu zählte auch Project Polaris – der Codename des neuen Hauptspiels der Witcher-Reihe.

Noch im März wähnte CD Projekt RED das Spiel in einer Vorproduktionsphase. Doch das hat sich jetzt geändert, die Game Director Sebastian Kalemba stolz bei Twitter teilte. „Ich freue mich sehr, bekanntgeben zu können, dass das Projekt Polaris in die vollständige Produktionsphase eingetreten ist“, so Kalemba.

Und weiter: „Mit neuen Herausforderungen vor der Tür sind es die talentierten und fleißigen Menschen, die mich glauben lassen, dass wir gemeinsam die kommende Witcher-Saga zu einem bemerkenswerten Erlebnis machen können.“ Jetzt gäbe es kein Halten mehr. Fans sollen bitte gespannt sein, was sie auf der anderen Seite der Medaille erwarten würde.

Als börsennotiertes Unternehmen unterrichtet CD Projekt RED bei wichtigen Fragen pflichtbewusst auch die Investoren. Denen erzählt Finanzvorstand Piotr Nielubowicz in einem Video, dass Project Polaris „von all unseren Projekten“ das „derzeit am weitesten fortgeschrittene“ sei und er dem Team dankt und die Daumen drückt.

Unter Project Polaris versteht CD Projekt RED ein „Story-getriebenes, Open-World-RPG“ in der Erbfolge von The Witcher 3: Wild Hunt. Schon in der Vorproduktionsphase im Jahr 2022 waren über 150 EntwicklerInnen daran beteiligt.

Diese Mitarbeiterzahl dürfte jetzt weiter ansteigen. Und auch die Enthüllung von Project Polaris rückt damit ein bisschen näher. Es ist der Anfang einer „neuen Witcher-Trilogie“. Innerhalb von sechs Jahren nach Project Polaris sollen alle drei Spiele erscheinen.

Ein Video für die Investoren:

Bildmaterial: CD Projekt RED