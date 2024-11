Kometenhafter Anstieg: Verkaufszahlen zu Final Fantasy VII Rebirth klettern um 268 Prozent

Die Verkaufszahlen von Final Fantasy VII Rebirth haben Square Enix nicht vollumfänglich überzeugt, wie wir wissen. Bezeichnenderweise hat Square Enix bis heute noch keine Verkaufszahlen für das Spiel bekannt gegeben, das den zweiten Teil der groß angelegten Remake-Trilogie markiert.

In den letzten Tagen lief es aber ziemlich gut für das Spiel in Europa. Wie Christopher Dring von Games Industry berichtet, sind die Verkaufszahlen des Spiels im Wochenvergleich um 268 Prozent gestiegen. Der Grund dafür ist relativ konkret zu benennen.

Dring sieht die Nominierung als „Game of the Year“ bei The Game Awards als Grund dafür. Auch andere Spiele legten im Vergleich zur Vorwoche nach ihrer Nominierung deutlich zu, aber keines so kometenhaft wie Final Fantasy VII Rebirth: Für Astro Bot ging es um 61 Prozent nach oben und für Metaphor ReFantazio sogar um 172 Prozent. Auch Elden Ring (38) und Silent Hill 2 (43) kletterten.

„Wir sprechen zwar nicht von riesigen Verkaufszahlen, aber von einem deutlichen Anstieg“, so Christopher Dring. Der weist allerdings auch darauf hin, dass Verkaufszahlen zu dieser Zeit des Jahres ganz natürlich ansteigen. Weihnachtsgeschäft eben. Und so dürften auch Rabatte geholfen haben, die es als Vorboten des Black Friday bereits gab.

Was im Falle von Final Fantasy VII Rebirth nicht helfen wird, ist aller Voraussicht nach ein DLC. Dem erteilte Director Naoki Hamaguchi in einem Interview kürzlich nämlich eine Absage. Das Team wolle sich stattdessen voll und ganz auf den dritten und letzten Teil der Trilogie konzentrieren.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix