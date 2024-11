Pokémon Karmesin und Purpur knacken einen 28 Jahre alten Rekord in Japan

Wie Nintendo bekannt gab, wurden die Rekordhalter unter den meistverkauften Pokémon-Editionen in Japan erstmals seit 28 Jahren abgelöst. Die Reihe wurde 1996 mit den Pokémon Rot und Grün in Japan begründet – und bis heute waren diese Spiele auch die am häufigsten verkauften in Japan.

Doch mit 8,3 Millionen verkauften Einheiten haben die 2022 erschienenen Pokémon Karmesin und Purpur diesen Rekord jetzt gebrochen. Angesichts des Tempos, mit dem sich Karmesin und Purpur noch immer verkaufen, schien das nur eine Frage der Zeit. Im letzten Quartal wurden weitere 400.000 Einheiten verkauft.

Dieser Meilenstein fällt mit dem zweijährigen Jubiläum von Pokémon Karmesin und Purpur zusammen. Nintendo kündigte passend dazu gestern ein zeitlich begrenztes Tera-Raid-Event an, bei dem Fans das legendäre Pokémon Rayquaza in seiner schillernden Form fangen können.

Auch wenn Pokémon Karmesin und Purpur zu ihrer Veröffentlichung für technische Probleme kritisiert wurden, konnte die Popularität der Konsole sowie die anhaltende Faszination für die Serie diese Schwächen überdecken.

Die bisherigen globalen Verkaufszahlen von Pokémon Karmesin und Purpur liegen bei etwa 25,69 Millionen Einheiten. Hier steht die aktuelle Generation noch hinter Schwert und Schild zurück, das sich 26,44 Millionen Mal verkaufte. Karmesin und Purpur wird Schwert und Schild aber wohl noch einholen.

Für die internationalen Verkaufszahlen zu Pokémon Rote und Blaue Edition (sowie „Grün“ in Japan) wird es aber wohl nicht reichen. Hier stehen 31.380.000 in den Büchern. Obwohl – der Switch-Nachfolger soll abwärtskompatibel sein …

