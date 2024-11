Pokémon Karmesin und Purpur: Holt euch jetzt dieses Schillernde Wasservogel-Pokémon

Derzeit finden die Internationalmeisterschaften in São Paulo statt und wie es Tradition ist, ehrt man bei dieser Gelegenheit einen Sieger eines vergangenen Turniers mit einer Verteilaktion.

The Pokémon Company hat heute einen Seriencode herausgegeben, mit dem ihr euch ein Schillerndes Pelipper in euer Team in Pokémon Karmesin und Purpur holen könnt. Dieses Pelipper basiert auf jenem von Patrick Connor, dem Sieger der Nordamerikanischen Internationalmeisterschaften 2024 in der Meisterklasse.

Der Code W1DEGUARDLA1C25 ist bis zum 22. November 2024 um 00:59 Uhr einlösbar – gar nicht so lange also. Wie immer ist das Pelipper von Level 50. Es hat den Tera-Typ Geist und beherrscht die Fähigkeit Niesel. Es trägt das Item Fokusgurt, ein Kampfmeisterband und ein Partnerband. Pelipper hat die Attacken Schutzschild, Meteorologe, Orkan und Rundumschutz drauf.

Das pelikanähnliche Pelipper ist die letzte Entwicklungsstufe von Wingull und hat den Typ Wasser und Flug. Das Wasservogel-Pokémon existiert seit der dritten Spielgeneration. In seiner schillernden Form sind die ansonsten hellblauen Bereiche des Pokémon hellgrün.

via Serebii, Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak