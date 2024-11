Fan demonstriert, wie viel Geld ihr für das komplette erste Set im Pokémon-TCG-Pocket braucht

Na, habt ihr die das erste Set schon vervollständigt? Aller Voraussicht nach nicht. Sonst wäre das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket auf Dauer ja auch langweilig und es würden für The Pokémon Company kaum die Umsätze herausspringen, die derzeit herausspringen.

Ein Trainer hat es jedenfalls nachweislich geschafft und dargelegt, was es für ihn gekostet hat, um das erste Set „Unschlagbare Gene“ in Windeseile zu vervollständigen. Klar, gratis wird das in dieser Geschwindigkeit nichts. Reddit-Nutzer Weens4Life hat dafür 1.500 US-Dollar in das grundsätzlich kostenlose Spiel investiert.

Er hat 1.741 Booster geöffnet, um das 226 Karten starke Deck zu komplettieren. Nach etwa 200 US-Dollar habe er alle normalen Karten beisammen gehabt. Für den Rest hat es dann die weiteren Dollar und insgesamt 8.582 Karten gebraucht.

Dabei habe er nur vier Karten der höchsten Seltenheitsstufe Krone gezogen. Das Glück, einen sogenannten God-Booster zu ziehen, hatte er nicht. Dafür war die Wunderwahl, bei dem man eine 1:5-Chance auf seine Wunschkarte hat, auch hilfreich. Seine letzte Karte war eine Full-Art-Card von Machomei und Pikachu musste er im Ingame-Store kaufen. Am Ende war der Trainer bei Level 47 angekommen.

Für den Erfolg gibt es eine kleine Gratulationsmeldung, aber keinerlei Extra-Belohnung. Im Reddit-Thread dankt ein „Free-to-Play-User“ dem Whale für seinen Einsatz. Als Whales bezeichnet man in Gacha-Games die Fans, die Unmengen von Geld in Free-to-Play-Spiele investieren und sie somit letztlich finanzieren. Weens4Life betont aber, dass er das nur beim ersten Set habe machen wollen. Wohl dem …

Gratis-Spieler brauchen Geduld

Fans, die kein Geld investieren möchten, stehen vor einer gewaltigen Herausforderung. Zu Beginn des Spiels gibt es eine Flut von Karten, doch nach einigen Tagen ebbt diese stark ab – dann bleibt es oft bei den zwei kostenlosen Boostern pro Tag.

„Unschlagbare Gene“ wird zudem nicht lange das einzige Set bleiben: Noch vor Jahresende soll es neue Boosterpacks geben und der Tausch bestimmter Karten soll im Januar möglich werden. Tauschen – das hätte Weens4Life vermutlich auch ein paar Dollar gespart …

