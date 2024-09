Mehr Final-Fantasy-Charaktere und Crossover: „Ever Crisis“ will gerne noch fünf Jahre bestehen

Final Fantasy VII: Ever Crisis feiert gerade seinen ersten Geburtstag. Aus diesem Anlass gab es ein ausgiebiges Interview der Macher mit der japanischen Famitsu. Dabei waren unter anderem die Zukunftspläne für „Ever Crisis“ ein Thema – und dazu gehören auch Kooperationen mit anderen, nummerierten Final-Fantasy-Spielen.

Falls ihr euch fragt, ob es sich lohnt, Zeit und vielleicht auch Geld in Final Fantasy VII: Ever Crisis zu stecken, wo doch derzeit ständig Mobile-Games von Square Enix eingestellt werden, sollt ihr beruhigt sein.

„Ever Crisis“ scheint die Nachfolge von Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia und NieR Reincarnation anzutreten, auch was typische Events angeht. Bisher war „Ever Crisis“ vor allem auf sich selbst konzentriert und hatte dabei genug zu tun, schließlich bildet das Spiel die gesamte Compilation zu Final Fantasy VII inhaltlich ab.

In Zukunft soll es aber auch weitere Gastauftritte geben. „Wir planen verschiedene Kooperationen mit anderen nummerierten FF-Titeln und anderen Events. Wir werden hart daran arbeiten, dass das Spiel nicht nur sein 1,5- und 2-Jahres-Jubiläum, sondern auch sein 3. und 5. Jubiläum feiert, also bitte genießen Sie es weiterhin, Final Fantasy VII Ever Crisis zu spielen“, kündigen die Macher in der Famitsu an.

Kürzlich gab es eine Zusammenarbeit mit Monster Hunter, die spezielle Outfits für die Charaktere beinhaltete. Es scheint, als würde man hier mit anderen Crossovern anknüpfen, auch innerhalb der Final-Fantasy-Serie. Eine davon gab es schon: zu Final Fantasy IX.

Zwei Arten von Fans

Tetsuya Nomura schätzt ein, dass es zwei Arten von Ever-Crisis-Fans gibt. „Ich denke, dass einige Leute (Ever Crisis) spielen, während sie auf die Veröffentlichung des letzten Teils des FFVII-Remake-Projekts warten, während andere es als Hauptspiel spielen. Ich habe das Gefühl, dass wir das letzte Jahr damit verbracht haben, eine neue Art zu entwickeln, FFVII zu genießen“, fügte Tetsuya Nomura hinzu.

Seit einiger Zeit ist Final Fantasy VII: Ever Crisis auch auf Steam spielbar und die Zahl der Spielenden dürfte sich weiter vergrößert haben. Zuvor war es für Mobilgeräte erschienen und ist bereits 7 Millionen Mal heruntergeladen worden.

via Automaton Media, Famitsu, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot