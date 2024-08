Nur kurz gültig: Pokémon Worlds beschenkt euch mit Geheimcodes zu Pokémon-Spielen

In der Nacht haben die Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 in Honolulu, Hawaii begonnen. Und damit auch diverse begleitende Events und Aktionen in Pokémon-Spielen, auf die Fans auch von zu Hause aus Zugriff haben. So gibt es schon jetzt zwei Verteilaktionen.

Für Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr ein besonderes Feelinara abstauben. Das Bindungs-Pokémon basiert, wie so oft in solchen Verteilaktionen, auf einem Sieger-Pokémon: dem Feelinara von Tomoya Ogawa, der damit die Senioren-Kategorie 2023 gewann.

Das Feelinara könnt ihr euch jetzt mit dem Seriencode SLEEPTALKW0RLDS abholen, der allerdings nur bis zum 20. August um 01:59 Uhr einlösbar ist. Das Feelinara kommt mit Level 50 und dem Item Wahlbrille. Es trägt ein Kampfmeisterband und beherrscht die Attacken Schallwelle, Tera-Ausbruch, Hyperstrahl und Schlafrede.

Darüber hinaus könnt ihr euch auch noch eine besondere Sammelkarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel sichern. Mit dem Code OUTBURSTWORLDS24 gibt es eine seltene Illustrationskarte von Infamomo-ex aus der aktuellen Erweiterung Nebel der Sagen. Der Code ist bis zum 27. August um 01:59 Uhr gültig, aber die Verteilung ist auf 100.000 Karten beschränkt. Auch hier ist also Eile geboten, solltet ihr zugreifen wollen.

Die Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 sind im vollen Gange. The Pokémon Company bietet zahlreiche Live-Übertragungen an, inklusive aller Finalspiele. Den Streaming-Plan findet ihr hier. Verpasst außerdem nicht die Verteilung einer physischen Promo-Karte mit Pikachu und Mew!

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak