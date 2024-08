Streaming-Plan und exklusive Code-Verteilungen zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024

Am nächsten Wochenende versammelt sich die Pokémon-Welt in Honolulu, Hawaii. Dort finden vom 16. bis zum 18. August 2024 die Pokémon-Weltmeisterschaften 2024 statt. Ihr könnt sie von zu Hause live verfolgen und wir verraten euch wie.

Die besten TrainerInnen der Welt stellen dabei ihr Können im Pokémon-Sammelkartenspiel, in den Videospielen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sowie in Pokémon GO und Pokémon UNITE unter Beweis und spielen um die Titel.

The Pokémon Company bietet zahlreiche Live-Übertragungen an, inklusive aller Finalspiele. „Die Livestreams aus Honolulu bieten intensive Matchups, von Experten kommentierte Kämpfe sowie weitere digitale Initiativen, die an allen drei Tagen des Events geboten werden“, heißt es.

Außerdem gibt es, wie in jedem Jahr, exklusive digitale Belohnungen. Es handelt sich hierbei unter anderem um Codes für „eine Pokémon-Karte der Seltenheit ’selten, besondere Illustration‘ im Pokémon-Sammelkartenspiel-Live“ sowie um ein Pokémon aus dem Team, welches die Pokémon-Videospiel-Weltmeisterschaften 2023 gewonnen hat.

Neue Promo-Karten

Zur Feier der Weltmeisterschaften findet in der kommenden Woche übrigens auch eine Verteilaktion mit physischen Promo-Karten statt. Anders als „Paradise Resort“ – diese Karte gibt es auf Hawaii – könnt ihr die Promo-Karte mit Pikachu und Mew aber auch hierzulande erhalten. Dazu müsst ihr aber in Aktion treten.

Zurück zu den Livestreams. Am Freitag, den 16. August um 21:00 Uhr geht es mit der Eröffnungszeremonie auf den offiziellen Twitch– und YouTube-Kanälen los. Der weitere Streaming-Plan stellt sich wie folgt dar:

Pokémon-Sammelkartenspiel-Stream: Twitch/TCG, YouTube

Kommentatoren: Shelbie Bou, Kyle Sabelhaus, Pablo Mezo, Chip Richey, Shai Burton, Ross Gilbert, Kyle Sucevich

Freitag, 16. August um 21:45 Uhr bis Samstag, 17. August um 8:45 Uhr MESZ

Samstag, 17. August um 21:00 Uhr bis Sonntag, 18. August um 7:30 Uhr MESZ

Sonntag, 18. August: Finalspiele beginnen um 22:15 Uhr MESZ

Stream der Pokémon-Videospiel-Meisterschaften (VGC): Twitch, YouTube

Kommentatoren: Rosemary Kelley, Labhaoisa Akcos-Cromie, Sierra Dawn, Gabby Snyder, Joe

Brown, Lee Provost, Scott Glaza

Freitag, 16. August um 21:45 Uhr bis Samstag, 17. August um 8:15 Uhr MESZ

Samstag, 17. August um 21:00 Uhr bis Sonntag, 18. August um 7:00 Uhr MESZ

Montag, 19. August: Finalspiele beginnen um 2:15 Uhr MESZ

Pokémon GO-Stream: Twitch/GO, YouTube

Kommentatoren: Will Dunphey, Sophia Mei, Caleb Peng, Steven Sanders, Jim Lawson, Amanda Lundberg

Freitag, 16. August um 21:45 Uhr bis Samstag, 17. August um 7:00 Uhr MESZ

Samstag, 17. August um 21:00 Uhr bis Sonntag, 18. August um 7:00 Uhr MESZ

Sonntag, 18. August: Finalspiele beginnen um 21:00 Uhr MESZ

Pokémon UNITE-Stream: Twitch/UNITE, YouTube/UNITE

Kommentatoren: Jake “Spragels” Sprague, Kirk “Doobsnax” Dubé, Joshua “Zoinks” Hiebert, Evan “WonderChef” Hashimoto, Kelly “Kelosaurus” Wilson, Danelie Purdue

Freitag, 16. August um 21:45 Uhr bis Samstag, 17. August um 8:00 Uhr MESZ

Samstag, 17. August um 21:00 Uhr bis Sonntag, 18. August um 8:30 Uhr MESZ

Abschlusszeremonie: Twitch, YouTube

Montag, 19. August, um 5:30 Uhr MESZ

Bildmaterial: The Pokémon Company