So erhaltet ihr die Promo-Karte zu Pikachu zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2024

Promo-Karten zum Pokémon-Sammelkartenspiel sind beliebt – und selten. Einige der Karten gibt es nur bei speziellen Events, am populärsten war in den letzten Monaten wohl die van-Gogh-Karte von Pikachu. Manche Karten gibt es auch nur in ausgewählten Ländern. Jährlich gibt es auch eine Promo-Karte zu den Pokémon-Weltmeisterschaften.

Diese Promo-Karte hat The Pokémon Company jetzt enthüllt. Die Illustration zeigt Pikachu im Kampf gegen Mew in einer riesigen Arena, die offensichtlich ihren Platz auf einer Insel in einer tropischen Region hat. Die Pokémon-Weltmeisterschaften finden im August in Hawaii statt.

Es ist übrigens nicht die einzige Sonderkarte, die im Rahmen der bald beginnenden Weltmeisterschaften verteilt wird. Die Karte „Paradise Resort“ zeigt ein surfendes Pikachu und andere Pokémon vom offiziellen Artwork zu den Weltmeisterschaften. Anders als „Paradise Resort“ könnt ihr die Promo-Karte mit Pikachu und Mew aber auch hierzulande erhalten.

Dazu müsst ihr aber in Aktion treten. Indem ihr vom 12. August bis zum 18. August in eurer lokalen Pokémon-Liga vorbeischaut, habt ihr die Chance, die Promo-Karte zu erhalten. Eine Event-Suche findet ihr auf der offiziellen Website. Die Verfügbarkeit der Karten kann je nach Standort unterschiedlich sein.

Der Austragungsort für die Weltmeisterschaften ist übrigens eine nicht ganz schlechte Wahl, wenngleich natürlich für uns Europäer ziemlich weit weg. Wer die Reise auf sich nimmt, darf sich auch darauf freuen, eine Chance auf eine Begegnung mit Curelei in Pokémon GO zu haben. Das Blumenkranz-Pokémon ist nämlich exklusiv auf Hawaii zu fangen.

