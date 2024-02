Pokémon Horizonte: Beeindruckende 3D-Werbung macht auf Anime-Start aufmerksam

Im Februar geht Pokémon Horizonte endlich auch bei uns in Deutschland an den Start. Die erste Staffel ohne Ash Ketchum könnt ihr bei TOGGO verfolgen. Auf den Anime-Start aufmerksam macht The Pokémon Company unter anderem mit einer beeindruckenden 3D-Werbung am Piccadilly Circus in London.

Diese 3D-Billboards kennt man vor allem aus Japan, wo unter anderem Final Fantasy VII Remake, Pokémon GO oder Final Fantasy XVI schon auf diese Weise beworben wurden. Aber auch am Times Square in New York warb Square Enix schon für Forspoken. Dabei spielt man mit der Illusion von 3D-Modellen, die aus der Werbung herausragen.

Im Falle vom Pokémon Horizonte sieht es so aus, als würde das Luftschiff von Kapitän Friedel gerade so in einer riesigen Garage zum Stoppen kommen. Der Piccadilly Circus ist eine belebte, riesengroße Kreuzung und ein öffentlicher Platz im Londoner West End. The Pokémon Company hat ein Video davon bei Twitter geteilt. Auch bei Tiktok könnt ihr euch das Video ansehen.

In dieser Woche endet die Ausstrahlung von Pokémon: Ultimative Reisen und damit auch das Abenteuer von Ash Ketchum und seinem Pikachu. Anschließend stehen in Pokémon Horizonte die Charaktere Liko und Rory im Fokus. Während Ash nicht mehr mit dabei ist, findet Pikachu in anderer Form natürlich trotzdem statt.

Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company