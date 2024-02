CYGNI: All Guns Blazing von Konami könnt ihr beim Steam Next Fest ausprobieren

Konami arbeitet derzeit kräftig daran, zu dem zu werden, der man einst war. Silent Hill und Metal Gear Solid sind – nach Monaten voller Gerüchte – zurück. Einen Gesinnungswechsel gab es ganz offensichtlich auch bei alten Marken wie GetsuFumaDen, die man seit neuster Zeit auslagert.

An anderer Front steigt man ins Publishing ein. So vertreibt man beispielsweise CYGNI: All Guns Blazing vom schottischen Studio KeelWorks. Das Shoot ’em up „der nächsten Generation folgt den Fußstapfen klassischer Konami-Spiele mit filmischer Darstellung, intensiver Action und orchestralen Klangkulissen“, heißt es. Anders: CYGNI passt gut zum alten Konami.

Wir haben den Titel bereits angespielt und waren absolut positiv überrascht! Auch ihr könnt euch bald selbst einen Eindruck verschaffen. CYGNI wird nämlich mit einer spielbaren Demo am Steam Next Fest am 5. Februar teilnehmen.

Eine Demo gibt mit einem Tutorial und Zugang zum ersten Level einen Vorgeschmack auf den Anfang des Spiels – inklusive einem besonderen Ausblick auf die Story für diejenigen, die es bis zum Ende schaffen.

Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Dafür wissen wir schon mal, dass es eine physische Veröffentlichung gibt. Bei Amazon könnt ihr die PS5-Version* und die Xbox-Version* schon vorbestellen.

Bildmaterial: Cygni: All Guns Blazing, Konami, Keelworks