Endlich: Der konkrete Deutschland-Start zu Pokémon Horizonte steht fest

Endlich steht fest, wann Pokémon Horizonte in Deutschland startet! In Großbritannien geht die Geschichte ohne Ash Ketchum bereits weiter. Die USA mussten sich aber jetzt auf eine Verschiebung gefasst machen. Dort geht es (auf Netflix) jetzt erst am 7. März los – ursprünglich plante man mit dem Februar.

Und so kommt es, dass wir hierzulande die USA mit dem Sendestart noch überholen. In Deutschland beginnt die Erstausstrahlung am 10. Februar 2024 (samstags) um 10:30 Uhr mit einer Doppelfolge namens „Der Anhänger, mit dem alles anfängt!“ auf TOGGO. Das verrät ein neuer Eintrag im Programmplan.

Gleich am darauffolgenden Tag gibt es ab 10:30 Uhr die dritte und vierte Episode zu sehen. Eine Wiederholung wird jeweils eine Stunde später auf dem Timeshift-Sender TOGGO plus ausgestrahlt. Wann die fünfte Episode ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Somit wissen wir auch noch nicht, ob anschließend der bisherige Rhythmus von einer Folge pro Woche beibehalten wird.

Der Übergang ist somit fließend, denn in der Vorwoche endet die Ausstrahlung von Pokémon: Ultimative Reisen und damit auch das Abenteuer von Ash Ketchum und seinem Pikachu. Anschließend stehen in Pokémon Horizonte die Charaktere Liko und Rory im Fokus. Während Ash nicht mehr mit dabei ist, findet Pikachu in anderer Form natürlich trotzdem statt.

Seht den offiziellen Trailer hier: https://youtu.be/DJMXCiENC2M

via Anime2You, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company