Pokémon GO: Seht euch diese verblüffende 3D-Werbung zu Pokémon aus Shinjuku an

Ihr kennt diese großartigen 3D-Billboards vielleicht schon von Final Fantasy VII Remake. The Pokémon Company nutzt das optisch beeindruckende Werbeformat jetzt auch für Pokémon GO.

Weil es keinen echten Anlass gibt, schafft man einfach einen: den heutigen World Cat Day! Die Werbung lässt dementsprechend katzenartige Pokémon hochleben. Die 3D-Werbung seht ihr in Shinjuku, Japan. Alternativ aber auch in dem Video, das The Pokémon Company dazu veröffentlicht hat.

Um das Ganze auch noch ein bisschen immersiver zu gestalten, spawnen in Shinjuku besonders viele der gezeigten Pokémon und es gibt auch einige Herausforderungen mit entsprechenden Aufgaben.

Das Video:

Bildmaterial: The Pokémon Company