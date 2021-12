Final Fantasy VII Remake: Seht euch diese beeindruckende 3D-Werbung aus Tokyo an

In Omotesando, Tokyo, könnt ihr aktuell eine ganz beeindruckende Werbeform genießen. Dort gibt es eine große Billboard-Werbung zu Final Fantasy VII Remake Intergrade, die eine 3D-Illustration von Red XIII ausliefert. Dank der Famitsu können wir uns das alles auch von zu Hause aus ansehen.

Wie Siliconera berichtet, wird die Werbung regelmäßig bis zum 2. Januar 2022 an dieser Stelle abgespielt. Wir sehen Red XIII, der von oben auf die Fußgänger und Autos herabblickt, bevor er sich hinlegt und unsanft von einem Shinra-Helikopter geweckt wird. Am Ende gibt es eine lustige Überraschung.

Wann habt ihr euch das letzte Mal so gerne Werbung angesehen? Solche Werbeformate sind in Japan übrigens keine Seltenheit. Schaut euch mal die entsprechende Suchanfrage bei Youtube an.

Zuletzt sorgte Final Fantasy VII Remake Intergrade mit der Veröffentlichung im Epic Games Store für Schlagzeilen. Wenig später bot man Fans an, ihre PlayStation-Plus-Version von Final Fantasy VII Remake kostenfrei auf die PS5-Version zu upgraden. Das Geschenk stieß nicht bei allen Fans auf Gegenliebe.

Wie steht es eigentlich um Episode 2?

Gute Frage. Wie lange sich Fans noch mit Intergrade beschäftigen dürfen, steht in den Sternen. Final Fantasy VII Remake – Teil 2 wurde noch immer nicht konkret präsentiert. Im Mai sagte Tetsuya Nomura, die Arbeiten an der nächsten Episode kämen gut voran.

Im Sommer sprachen die Entwickler um Motomu Toriyama und Naoki Hamaguchi mit IGN und verrieten, dass die Fortsetzung auch spielerische Änderungen mit sich bringen wird. Immerhin geht es vom in sich recht geschlossenen Midgar in der nächsten Episode in die weite FF7-Welt hinaus.

Konkret wurde man zur zweiten Episode natürlich noch nicht. Für alle, die nach dem Wiedersehen mit Yuffie in Intergrade Hoffnung auf ein baldiges Eintreffen in Wutai haben, gibt es aber einen Dämpfer. Es würde „vermutlich eine Weile dauern“, bis Wutai in seiner ganzen Pracht gezeigt wird, sagte Toriyama.

Die 3D-Werbung im Video der Famitsu

Bildmaterial: Famitsu, Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO