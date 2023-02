Pokémon-Anime: Erste mysteriöse Details zu den neuen Helden, die auf Ash folgen

Mit der neuen Staffel zur Anime-Serie von Pokémon wird sozusagen alles anders. Ash, der seit Beginn der Reihe als Protagonist durch die Episoden führte, ist Geschichte. Stattdessen werden die beiden neuen Helden Liko und Roy durch die Serie führen.

Jetzt hat The Pokémon Company neue Details zur Serie veröffentlicht. Zunächst erfahren wir, dass die erste Folge in Japan am 14. April 2023 an den Start gehen wird. Details zum Start in Deutschland wird es sicherlich auch bald geben.

Der Starttermin für Japan steht fest

Darüber hinaus gibt es einige wenige, mysteriöse Details zu Liko und Roy. Liko soll einen einzigartigen Anhänger bei sich tragen, der eine wichtige Rolle spielen wird. Details dazu gibt es nicht. Wir erfahren aber auch, dass Liko aus Paldea stammt. The Pokémon Company möchte in der kommenden Woche weitere Details veröffentlichen.

In der aktuellen Staffel Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie konnte Ash nach 25 Jahren erstmals Weltmeister werden und hat wohl alles erreicht, was es im Pokémon-Universum zu erreichen gibt. Jetzt macht er Platz für neue Abenteurer.

Neben Liko und Roy soll die neue Staffen die Paldea-Starter Felori, Krokel und Kwaks sowie das Legendäre Pokémon Rayquaza in Schillernder Form in den Mittelpunkt rücken. Den neuen Trailer zur Serie könnt ihr euch unten noch einmal ansehen.

Der Trailer zur neuen Staffel

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Serebii, Bildmaterial: The Pokémon Company