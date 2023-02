Aktueller Ausblick: Diese Spiele will Nintendo noch 2023 veröffentlichen

Das Spiele-Line-up von Nintendo für das Kalenderjahr 2023 wurde schon zur Genüge diskutiert. Im aktuellen Geschäftsbericht präsentiert Nintendo jetzt schwarz auf weiß, was man noch in Petto hat.

„Angekündigte Nintendo-Produkte“ für 2023, so nennt Nintendo das im Geschäftsbericht. Der Fokus auf „angekündigte“ Produkte ist sicher mehr als eine sprachliche Feinheit. Nintendo führt hier auf:

Darüber hinaus führt man nach wie vor Metroid Prime 4 und Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – allerdings ohne Angabe eines Termins. Nicht einmal auf ein Jahr möchte man sich hier festlegen.

Unter Berücksichtigung von Third-Party-Veröffentlichungen wird die Liste natürlich deutlich länger. Nintendo hebt hier unter anderem Atelier Ryza 3, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, Theatrhythm Final Bar Line und Octopath Traveler II hervor. Doch die wenigsten dieser Spiele erscheinen Switch-exklusiv.

Wohlgemerkt: Nintendo dürfte die Liste in diesem Jahr noch verlängern, auch wenn allgemein keine großen Sprünge mehr erwartet werden. Vielleicht erfahren wir schon morgen mehr …

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo