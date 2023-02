Gerüchte bewahrheiten sich: Nintendo Direct findet morgen statt

Nintendo hat, wie immer mit nur wenig Vorlauf, eine neue Ausgabe von Nintendo Direct angekündigt. Die Gerüchteküchen hatten sie bereits auf der Speisekarte, jetzt kommt sie also tatsächlich. Die Vorhersage einer Februar-Direct war allerdings auch nicht sehr gewagt.

Die Show beginnt um 23 Uhr, wir müssen diesmal also lange wach bleiben. Nintendo hat die Dauer auf 40 Minuten angesetzt und es soll „hauptsächlich“ um Nintendo-Switch-Spiele gehen, die noch in der ersten Jahreshälfte erscheinen.

Fest eingeplant ist bei allen Fans sicher Zelda: Tears of the Kingdom. Darüber hinaus wissen wir nur von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe und Bayonetta Origins – zumindest aus dem Nintendo-Vertrieb.

Hier seid ihr live dabei:

Bildmaterial: Nintendo