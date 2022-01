Metroid Prime 4 ist zurück: Na ja – mit Stellenausschreibungen von Retro Studios

Seit 2019 gab es je einen Beitrag zu Metroid Prime 4. Oder anders: 2019 gab es einen Beitrag zu Metroid Prime 4. 2020 gab es einen weiteren. 2021 ging leer aus. Aber 2022 fängt gut an!

Heute meldeten sich unvermittelt die Retro Studios bei Twitter zu Wort und geben an, ab sofort nach (weiteren) Entwicklern für Metroid Prime 4 zu suchen. Konkret werden Tools Engineer und Technology Engineer gesucht.

Retro Studios verweist dazu auf die eigens eingerichtete Karriere-Website bei Nintendo. Welche Schlussfolgerungen man anhand dieser Stellenausschreibungen ziehen kann? Vermutlich nicht viele.

Auffällig ist lediglich, dass Retro Studios gemeinsam mit dem großen Spielenamen nach geeigneten MitarbeiterInnen sucht. Das wiederum ist etwas, was in der Branche in letzter Zeit häufiger zu beobachten ist.

Gestern erst hatte Crytek die Ankündigung von Crysis 4 mit Stellenausschreibungen verbunden, erst wenige Tage zuvor schlug Blizzard mit einem noch namenlosen Spiel in eine ähnliche Kerbe.

Die frühzeitige Ankündigung dient Publishern und Entwicklern als Antrieb für die Ausschreibungen, schlussfolgert Axios. Die großen Namen sorgen für Aufmerksamkeit und Interesse unter geeigneten Entwicklern, wie auch Jason Schreier bemerkt. Denn: Es gibt offenbar mehr freie Stellen als geeignetes Personal.

Die steinige Reise von Metroid Prime 4

Nintendo enthüllte Metroid Prime 4 bereits im Juni 2017. Im Januar 2019 meldete sich Nintendo vertreten durch Shinya Takahashi zu Wort und gab bekannt, dass die Entwicklung von Metroid Prime 4 neu starte.

Als Grund nannte Takahashi, dass das damalige Projekt und sein Fortschritt nicht den Ansprüchen gerecht würde, die Nintendo an einen Metroid-Prime-Nachfolger stelle. Als Resultat beauftragte man Entwickler Retro Studios mit dem Neustart der Entwicklung. Eine sinnvolle wie naheliegende Wahl, war das Studio doch bereits für die Entwicklung der ersten drei nummerierten „Prime“-Titel verantwortlich.

Das letzte Video von 2019:

Bildmaterial: Metroid Prime 4, Nintendo, Retro Studios