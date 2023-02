Collar X Malice erscheint in einer Special Edition für Nintendo Switch

Das Otome Collar X Malice wird in Japan am 13. Juli in einer Special Edition für Nintendo Switch erscheinen. In diesem Bundle befinden sich das Otome Game Collar X Malice sowie eine Fan-Disc. In Japan ist die Hauptgeschichte bereits 2020 für Nintendo Switch erschienen. Die Fan-Disc bietet Episoden, welche die Liebesbeziehungen aus der bekannten Handlung fortsetzen und weitere Nebengeschichten erzählen.

Ein Überblick zu Collar X Malice

Die Straßen Shinjukus werden immer gefährlicher und werden derzeit von einer Reihe brutaler Verbrechen heimgesucht. Die Heldin arbeitet als Polizistin und ist dafür zuständig, für die Sicherheit der Gegend zu sorgen. Allerdings wird sie eines Nachts von einer unbekannten Person angegriffen, die ihr ein mit Gift gefülltes Halsband umlegt.

Ins Blickfeld der sichtlich verwirrten Protagonistin treten einige verdächtig aussehende Männer, die einstmals für die Polizei gearbeitet haben. Sie haben sich darauf spezialisiert, den brutalen Verbrechen auf den Grund zu gehen. Auch wenn die Heldin sich nicht sicher ist, ob sie den fremden Personen trauen kann, wird sie plötzlich Bestandteil eines wichtigen Falles.

Sie entschließt sich dazu gemeinsam mit den Männern zu arbeitet, um Shinjuku wieder zu einem sicheren Ort werden zu lassen und gleichzeitig sucht sie nach einem Weg ihr Halsband wieder loszuwerden. Wer ist die Person, die das Leben der Heldin fest in der Hand hält? Wird Shinjuku je wieder zu friedlichen Zeiten zurückkehren können?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Collar X Malice, Idea Factory, Otomate