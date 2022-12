Silent Hill: The Short Message ist ein Geist und er taucht schon wieder auf

Im Oktober vermeldete Konami die Rückkehr von Silent Hill. Und wie: Mit Return to Silent Hill gibt es einen neuen Film, Silent Hill: Ascension wird ein interaktives Video-Streaming-Erlebnis vom Lost-Regisseur, Silent Hill Townfall entsteht bei Annapurna und No Code und mit Silent Hill f gibt es ein weiteres brandneues Spiel. Schließlich bewahrheitete sich auch Silent Hill 2 Remake.

Was fehlte, war Silent Hill: The Short Message. Es war neben Silent Hill 2 Remake das einzige Spiel, das alle auf dem Plan hatten. Nicht zuletzt, weil es sogar schon ein Trademark aus Korea gab. Doch beim Silent-Hill-Event gab es keine Spur von The Short Message.

Jetzt hat Gematsu herausgefunden, dass Silent Hill: The Short Message auch in Taiwan einer Altersprüfung unterzogen wurde. Das Spiel wird in den dortigen Büchern für PlayStation 5 gelistet. Eine Ankündigung seitens Konami steht jedoch weiterhin aus.

Bildmaterial: Silent Hill, Konami