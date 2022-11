Kaiju Wars: Der Strategie-Liebesbrief ans Kaiju-Kino erscheint jetzt auch für Konsolen

Im April veröffentlichte Foolish Mortals Kaiju Wars erstmals für PC-Steam. Ein „Liebesbrief an das klassische Kaiju-Kino“ und eine Mischung aus rundenbasierten Kämpfen erwartet euch.

Eine Veröffentlichung für Konsolen sollte folgen und genau die ist jetzt datiert. Am 10. November erscheint Kaiju Wars für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series, wie Foolish Mortals und Publisher Klabater bekannt geben.

Spiele einen Kaiju-Film als das (hoffnungslos) unterlegene Militär in diesem eleganten rundenbasierten 2D-Strategiespiel. Errichte Gebäude und verteidige Städte. Schicke Panzer und Kampfflugzeuge als Kanonenfutter in die Schlacht, während die zerstörerischen Kaiju mit jedem Angriff stärker werden.

Neben den offensichtlich rundenbasierten Kämpfen in einer 2D-Umgebung errichtet ihr auch Gebäude, um eure Armee zu unterstützen, und Flugplätze, um Monster zu beschäftigen. Gleichzeitig arbeiten Wissenschaftler an einem Anti-Monster-Serum, doch gerät das Labor in Gefahr, müsst ihr evakuieren.

Eine Demo ist bei Steam verfügbar!

Der alte Launchtrailer:

Bildmaterial: Kaiju Wars, Foolish Mortals