Pokémon Karmesin und Purpur: Das neue „Let’s Go“-Feature schickt eure Pokémon auf die Reise

Am Rande der Veröffentlichung des heutigen Trailers gibt es auch weitere neue Details zu Pokémon Karmesin und Purpur. Im Video spielte das neue „Let’s Go“-Feature keine Rolle, dabei ist es durchaus eine interessante Neuerung. Mit dieser neuen Funktion könnt ihr eure Lieblings-Pokémon auf eine Reise schicken, von der sie Items nach Hause bringen!

Ihr könnt eines eurer Pokémon aus dem Pokéball lassen, damit es an eurer Seite die Paldea-Region erkundet. Mit der Funktion „Pokémon losschicken“ könnt ihr es dann (alleine) in eine bestimmte Richtung laufen lassen. Das Pokémon sammelt dann Items in seiner Nähe selbst ein und lässt sich sogar auf wilde Kämpfe mit anderen Pokémon ein.

Dieser Auto-Kampf eignet sich auch für Kämpfe in Sichtweite. Ihr könnt euer Pokémon dann losschicken und in der Zwischenzeit andere Dinge erledigen. Die Website führt dazu aus:

Deine Pokémon können entweder von dir in einen Auto-Kampf gegen wilde Pokémon geschickt werden oder sie können auch selbst Auto-Kämpfe beginnen.​ Was du unternimmst, während dein Pokémon an einem Auto-Kampf teilnimmt, ist dir überlassen. Du kannst beispielsweise an seiner Seite bleiben und ihm zuschauen oder in der Nähe nach Items suchen.

Wenn ihr an Pokémon-Legenden: Arceus denkt, kommt euch sicherlich schon die ein oder andere Möglichkeit in den Sinn, eure Pokémon in Auto-Kämpfe zu schicken, oder?

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 weltweit für Nintendo Switch und können beispielsweise bei Amazon bereits vorbestellt* werden. Werdet ihr die neue „Let’s Go“-Funktion nutzen?

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak