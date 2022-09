Pokémon Schwert und Schild: Verteilung des Schillernden Endynalos für Europa bestätigt

Vor etwa zwei Wochen kündigte The Pokémon Company die Verteilung eines Schillernden Endynalos für Pokémon Schwert und Schild an. Wermutstropfen bis dato: Nur in ausgewählten Regionen der Welt sollte diese Verteilung stattfinden.

Jetzt kommt diese aktuelle Verteilaktion auch nach Europa. Wie Serebii berichtet, preschen die Niederlande und Belgien in Gestalt des GameMania-Stores voraus. Dort wird der Code für das Schillernde Endynalos ab dem 1. Oktober und bis zum 17. November verteilt.

Es ist erst zu 100 % sicher, wenn die Verteilung auch wirklich in Deutschland begonnen hat, aber hierzulande springt bei solchen Aktionen gerne GameStop* ein, wie ihr wisst. Wir aktualisieren diesen Beitrag, wenn wir weitere Erkenntnisse haben.

Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak