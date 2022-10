Pokémon Schwert und Schild: Verteilung des Schillernden Endynalos in Deutschland beginnt

Vor etwa zwei Wochen kündigte The Pokémon Company die Verteilung eines Schillernden Endynalos für Pokémon Schwert und Schild an. Wermutstropfen bis dato: Nur in ausgewählten Regionen der Welt sollte diese Verteilung stattfinden.

Jetzt kommt diese aktuelle Verteilaktion auch nach Europa. Wie Serebii berichtet, preschen die Niederlande und Belgien in Gestalt des GameMania-Stores voraus. Dort wird der Code für das Schillernde Endynalos ab dem 1. Oktober und bis zum 17. November verteilt.

Wie wir inzwischen Dank eines Blogbeitrags auf der offiziellen deutschen Website wissen, beginnt die Verteilung am 1. Oktober auch bei uns in Deutschland. Der Beitrag verweist auf „teilnehmende Händler“.

Hierzulande springt bei solchen Aktionen gerne GameStop* ein, wie ihr wisst. Und genau so ist es auch diesmal. Die Verteilung findet in den GameStop-Stores statt und läuft bis zum 17. November.

Das Schillernde Endynalos wird auf Level 100 in deinem Spiel erscheinen und über das Wesen Scheu sowie die Fähigkeit Erzwinger verfügen. Außerdem wird es die Attacken Dynamax-Kanone, Unendynastrahlen, Matschbombe und Flammenwurf beherrschen und somit sicherlich eine mächtige Ergänzung für dein Team darstellen!

Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak