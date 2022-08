The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- stellt weitere Charaktere vor

Falcom hat sieben weitere Charaktere aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- genauer vorgestellt. Bereits präsentiert hatten wir euch Van Arkride, Agnès Claudel und Elaine Auclair, Celis Ortesia, Rion Balthazar, Altera und Grendel-Zolga, Swin Abel und Nadia Rayne, Renne Bright, Shizuma Rem Misurugi, Kasim Al-Fayed, Mare und Grendel, Feri Al-Fayed, Aaron Wei, Risette Twinings, Quatre Salision, Judith Ranster, Nina Fenly, Dominique Ranster, Latoya Hamilton und Mirabel Aalton sowie René Kincaid, Zin Vathek, Ellroy Harwood, Walter Kron, Lucrezia Isselee, Cao Lee, Gien Lu, Gouran, und Ashen Lu.

Ixs

Der 14-Jährige nutzt sein silbernes Langgewehr, wobei er die Kugeln durch Magie lenken kann. Er wird als gerissener Kämpfer beschrieben, zeigt allerdings auch Anzeichen von Wahnsinn. Es ist bekannt, dass er im Auftrag von Ellroy für Ouroboros gearbeitet hat.

Jolda

Die 14-jährige Zwillingsschwester von Ixs. Auch sie zeigt Anzeichen von Wahnsinn, ist allerdings eher zurückhaltend. Im Kampf beschwört sie eine gigantische Schattenhand.

Garden-Master

Der mysteriöse Kapuzenmann führt zwei Großschwerter. Er führt die Garden-Organisation, eine Assassinen-Truppe, welche mit Almata zusammenspannte. Seine Art ist arrogant und offenbar hat er mit Grendel-Zolga und dem Blutbad in Edith zu tun. Swin und Nadia waren einst Mitglied bei Garden.

Towa Herschel

Eine 24-jährige Lehrerin, welche an der Aramis High School unterrichtet. Einst war sie an der Erebonian Empire’s Thors Military Academy tätig. Privat setzt sie sich gegen Armut und für Umweltschutz ein. Towa gilt als intelligent und vertrauenswürdig. Aber warum taucht sie in Calvard auf?

Sherid Asverl

Ein 28-jähriger Prinz aus dem Mittleren Osten. Er ist kulturell interessiert und kämpft mit Edelsteinen und Flöte. Man merkt ihm die adelige Abstammung an, er scheut jedoch nicht den Kontakt zu normalen Leuten und ist manchmal frivol.

Zita Asverl

Die 17-jährige Schwester von Sherid. Sie gilt als intelligent, ehrlich und verlässlich. Zita teilt mit Sherid viele Interessen, beispielsweise für das Kino.

Naje Berca

Die 25-Jährige führt im Kampf einen Krummsäbel und beschützt Prinz Sherid. Der Prinz vertraut ihr voll und ganz, Naje ist ihm loyal ergeben. Oft muss Naje allerdings Sherid für seine Eskapaden tadeln.

Man baut auf dem Prequel auf

Wiederum schlüpfen wir in die Rolle des Spriggan Van Arkride in der Republik Calvard. Die Charakter-Designs übernimmt erneut Katsumi Enami. Auch beim Kampfsystem setzt man wie beim Vorgänger auf einen nahtlosen Übergang zwischen Action-Kampf und Kommando-Kampf. Es kehrt ebenfalls das Entscheidungs-basierte System mit den Werten „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“ zurück.

Geschichte

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- erscheint am 29. September in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5. Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, beide Titel sind noch nicht für den Westen angekündigt.

